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29 квітня 2025, 19:32

Порушення правил у заповідниках України обійдуться в 50 разів дорожче

Верховна Рада 29 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт № 11309, який значно посилює відповідальність за порушення правил у межах природно-заповідного фонду. Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Верховна Рада 29 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт № 11309, який значно посилює відповідальність за порушення правил у межах природно-заповідного фонду.
Фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine

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Даний Законопроект передбачає суттєве, у 50 разів, підвищення штрафів за порушення правил охорони та використання заповідних територій:

  • для фізичних осіб — від 8,5 тис. до 17 тис. грн;
  • для посадових осіб — від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Зараз розмір штрафу для громадян становить від 153 до 408 грн, а для посадових осіб — від 255 до 510 грн.

За словами Гринчук, такі суми не виконують превентивну функцію.

«У 2024 році було винесено 661 протокол і накладено штрафів на суму лише 89,24 тис. грн. Але фактичні збитки природно-заповідному фонду за цей же період становили понад 430 млн грн», — заявила вона.

Законопроект враховує нові екологічні обмеження, передбачені законом № 4188-IX, що забороняє проїзд механічних транспортних засобів на заповідній території. Його прийняття — послідовний крок для реалізації закону про сувору заборону джипінгу на територіях природно-заповідного фонду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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