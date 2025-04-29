До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
29 квітня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 29 квітня: гривня зміцнилась на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 29 квітня
|
Закриття 29 квітня
|
Зміни
|
41,67/41,70
|
41,52/41,55
|
15/15
|
47,46/47,48
|
47,32/47,35
|
14/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,92 грн. Євро купують за 47,10 грн, а продають за 47,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,38−41,47, євро — 47,45−47,65 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі