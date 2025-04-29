У Польщі назвали суму витрат на Starlink для України

У 2022−2024 роках Польща витратила майже 323 млн злотих ($86 млн) на Starlink для України. Ця сума включає придбання пристроїв та вартість підписки. Про це свідчать дані Міністерства адміністрації та цифровізації Польщі, повідомляє Polska Zbrojna.

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Зазначається, що подальші закупівлі цього року не плануються, а орієнтовна вартість передплати перевищує 77 млн злотих ($20,5 млн).

Гроші на це надходять із Фонду допомоги Україні, створеного польською владою після 24 лютого 2022 року. Завдяки цим коштам Україна наразі отримала 24,5 тис. супутникових терміналів. Ще 5,1 тис. пристроїв надали інші суб'єкти з Польщі. Уряд Польщі сплачує абонентську плату за всі пристрої.

Вартість однієї підписки на систему Starlink становить 528,9 злотих ($140) на місяць, а спеціальної підписки — 1383,75 злотих ($370) із урахуванням податків.

Також зазначається, що із 5 тисяч терміналів, закуплених наприкінці 2024 року до березня цього року Україна отримала 1 584 одиниці. Решта чекають на складі Інституту зв'язку. Українська сторона відповідає за їх отримання та транспортування.