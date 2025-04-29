Alibaba представляє ШІ-модель Qwen3, яка складе конкуренцію лідерам галузі

Китайський технологічний гігант Alibaba Group анонсував випуск нових моделей штучного інтелекту під загальною назвою Qwen3. За твердженням компанії, ці розробки здатні конкурувати з останніми досягненнями від таких лідерів галузі, як Google та OpenAI, а в деяких аспектах навіть перевершувати їх. Про це пише Межа.

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Технологічні особливості: гібридність та ефективність

Qwen3 являють собою «гібридні» моделі, що поєднують високу швидкість виконання рутинних завдань зі здатністю до складного «мислення», необхідного для перевірки достовірності фактів.

Нове покоління моделей Qwen підтримує 119 мов і було навчено на великому обсязі даних, що включають підручники, програмний код та контент, створений попередніми версіями моделей. Результати тестування Qwen3 демонструють значні покращення порівняно з попередніми розробками Alibaba. Хоча жодна з моделей Qwen3 наразі не досягає рівня найновіших розробок OpenAI, таких як o3 і o4-mini, вони показують високі результати, зокрема в деяких тестах перевершуючи OpenAI o1.

Переваги Qwen3: точність та стратегічне значення

За заявою Alibaba Group, однією з ключових переваг Qwen3 є їхня здатність точно виконувати надані інструкції. Експерти також підкреслюють, що Qwen3, як і інші моделі з відкритим доступом, можуть відігравати важливу роль для Китаю в умовах обмежень на імпорт передових чипів, необхідних для навчання потужних моделей штучного інтелекту.