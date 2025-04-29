Українці отримають рекордну виплату Нацкешбеку за березень

В уряді повідомили про рекордну виплату в межах програми «Національний кешбек» за березень. Загальна сума нарахувань сягне 443 мільйонів гривень, які надійдуть на рахунки 3,4 мільйона українців, що є найбільшим показником за всю історію програми. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

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Рекордна сума: завершальний етап обробки

У відомстві зазначили, що наразі триває завершальний етап обробки даних. «Це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми: 443 мільйони гривень отримають 3,4 мільйона людей. Рекордна сума виплати за один місяць», — йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Затримка виплат: технічні складнощі

Водночас точної дати виплати поки що не оголошено. У міністерстві наголосили, що для нарахування кешбеку система обробляє мільйони транзакцій, що є складним технологічним процесом. «Це складний технологічний процес, і, на жаль, цього разу він потребує трохи більше часу, ніж зазвичай. Ми розуміємо, що для багатьох ці кошти важливі. Робимо все можливе, щоб ви отримали їх якнайшвидше», — пояснили у відомстві.