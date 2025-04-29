Боржники банків-банкрутів повернули понад 1,15 млрд грн кредитів

Боржники банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з 2022 року повернули понад 1,15 млрд грн кредитів. Про це повідомила пресслужба ФГВФО .

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Зазначається, що протягом січня-березня 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом, надійшло 91,1 млн грн від погашення заборгованості за програмами реструктуризації кредитів.

З цих коштів 87,7 млн грн становили надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання.

«Добровільне погашення кредитів має низку переваг передусім для боржника. Це можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості. Додатковим аргументом для підприємців є прогнозованість власних фінансових ресурсів і боргового навантаження», — зазначила директорка Департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

За її словами, кошти, що надходять до банків за програмами реструктуризації, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків.

Фонд пропонує комфортні програми реструктуризації. Для фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів із ставкою 0,001% річних. Для юридичних осіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації зі ставками від 0,1% до 5% річних залежно від тривалості погашення.

На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу.