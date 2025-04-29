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29 квітня 2025, 12:53

Київська школа економіки придбала гольф-клуб у Києві на Оболоні за $18 мільйонів

Київська школа економіки (KSE) разом з партнерами придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві. Про це повідомляє пресслужба KSE.

Київська школа економіки (KSE) разом з партнерами придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві.
Фото: facebook.com/GolfCenterKiev

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Зазначається, що цей комплекс перетворять на університетський кампус для підготовки математиків, інженерів та фахівців високих технологій.

На першому етапі будівлі комплексу буде адаптовано під навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії. Передбачено також простори для літніх шкіл, міжнародних форумів і спільних R&D-програм з бізнесом.

У KSE зазначили, що розвиток нового простору стане найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Загальний бюджет проєкту — $40 млн, з них $18 млн було спрямовано на придбання гольф-клубу.

Решту коштів витратять на трансформацію комплексу для освітніх потреб, а також обладнання інженерних і дослідницьких лабораторій, розширення стипендійних програм.

Також зазначається, що KSE зберігатиме спортивні та рекреаційні елементи території, інтегруючи зелені зони та відкриваючи простір для публічних заходів, STEM-олімпіад, літнього кінотеатру й ініціатив місцевої громади.

«Ми не відмовляємось від минулої діяльності Гольф Клубу, ми будемо підтримувати цей спорт. Ми не будемо відгороджуватися парканами, і відкриємо цю частину парка для усіх мешканців. Те що раніше було доступно тільки для еліт, буде доступне для усіх. Ми працюємо з оболонською спільнотою, і плануємо відновити літній кінотеатр», — написав президент KSE Тимофій Милованов у Facebook.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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