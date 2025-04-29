Прибуток Deutsche Bank злетів до рекорду на тлі тарифів Трампа

Deutsche Bank зафіксував рекордний квартальний прибуток за останні 14 років, що стало можливим завдяки зростанню доходів від торгівлі облігаціями та валютами. Цей сплеск активності на ринку був зумовлений волатильністю, спричиненою тарифною політикою Дональда Трампа. Про це пише Financial Times.

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Фінансові результати: вражаючі показники

Прибуток Deutsche Bank зріс на 39% у річному вимірі, досягнувши 2,8 мільярда євро в першому кварталі 2025 року. Цей показник на 7% перевищив прогнози аналітиків. Доходи банку зросли на 10%, досягнувши найвищого рівня за десятиліття, завдяки активній торгівлі облігаціями та валютами на тлі зростання глобальної ринкової волатильності. Витрати банку зменшилися на 2%, зокрема через скорочення витрат на судові процеси. Коефіцієнт витрат до доходів, ключовий показник ефективності, покращився до 61,2% проти 68,2% роком раніше, що перевищило цільовий показник у 65%.

Інвестиційний підрозділ: драйвери зростання

Основним драйвером зростання інвестиційного підрозділу стали рекордні доходи від торгівлі борговими інструментами та валютами, які зросли на 17% у річному вимірі. Водночас доходи від розміщення цінних паперів і консалтингу впали на 8% через значне списання на одній неназваній позиції у сфері ризикового фінансування.

Загальний тренд: вплив тарифів США

Результати Deutsche Bank відображають ширшу тенденцію серед глобальних банків, які отримали вигоду від ринкової волатильності, спричиненої митами США. 1 Водночас побоювання щодо зростання дефолтів і слабшання інвестицій починають впливати на ринкові настрої. Попри зниження обсягу проблемних кредитів на 27% у річному вимірі, загальні резерви під кредитні ризики зросли до 471 мільйона євро, що на 16% більше, ніж очікувалося.