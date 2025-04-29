Курс долара у світі продовжує лихоманити. А євро не тільки зростає в ціні, а і може замінити долар як світову валюту.
29 квітня 2025, 12:15
Навіщо Трамп знищує долар? Чи стане євро першою валютою світу (відео)
- Які є сценарії цього процесу?
- Що буде з євро в Україні і чи потрібно українцям позбавлятися долара і як зберегти свої заощадження?
Про це відверто розповідає Олексій Козирев — фінансовий аналітик фінансового порталу Мінфін.
Джерело: Мінфін
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