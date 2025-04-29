Standard Chartered прогнозує зростання біткоїна вище $120 тисяч: що нового на крипторинку

У Standard Chartered спрогнозували зростання біткоїна вище $120 000 у другому кварталі року

Експерти компанії Standarda Chartered вважають, що біткоїн оновить історичний максимум (ATH) на позначці в $120 000 у другому кварталі 2025 року. Про це повідомляє The Block.

«Низка показників вказують на те, що біткоїн рухається до наступної фази зростання. Премія за термін за облігаціями Казначейства США, з якою актив тісно корелює, перебуває на рівні, близькому до максимуму за останні 12 років.

Аналіз також показує, що американські інвестори зацікавлені в іноземних активах. Кити продовжують накопичувати біткоїни, а позитивна динаміка за ETF показує потік ліквідності із золота назад у першу криптовалюту", — заявив глава відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джеффрі Кендрік.

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить близько $95 000. За тиждень актив зріс на 7%.

За добу сектори спотових біткоїн- та Ethereum-ETF залучили понад $655 мільйонів

28 квітня 2025 року спотові біткоїн-ETF зафіксували приплив капіталу на суму $591,29 млн. Про це свідчатьдані SoSoValue. Позитивна динаміка спостерігається вже сьомий торговий день поспіль.

За даними платформи, завдяки ІВІТ від BlackRock сегмент мав надходження коштів у розмірі $970,93, тоді як у шести біржових фондах рух коштів відсутній.

З пʼяти спотових біткоїн-ETF, розподіл яких виглядає наступним чином, вилучили капітал:

ARKB — $226,3 млн;

FBTC — $86,87 млн;

GBTC — $42,66 млн;

ВІТВ — $21,13 млн;

HODL — $2,68 млн.

Приплив капіталу у спотові Ethereum-ETF склав $64,12 млн. Для сектору це вже третій торговий день «в плюсі».

З ETHW від Bitwise вилучили $3,35 млн, а ETHA від BlackRock, навпаки, залучив інвестиції на суму $67,47 млн. Інші фонди не отримували кошти під управління.

Біткоїн-резерви урядів світу склали 2,3% від активу в обігу — CoinGecko

Станом на квітень 2025 року уряди різних країн колективно володіють понад 463 741 BTC, що становить близько 2,3% від загальної пропозиції біткоїна. Про це йдеться у звіті CoinGecko.

За даними платформи, ця кількість є меншою у порівнянні з 529 591 BTC у липні 2024 року, що свідчить про активне управління криптоактивами урядами — від збільшення запасів до їх продажу.

США залишаються найбільшим державним власником біткоїнів із 198 012 BTC (в еквіваленті $18,77 млрд на момент підготовки матеріалу). Однак їхній обсяг скоротився після реалізації частини активів. У березні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют, який консолідує конфісковані активи.

Другим за розміром власником вказується Китай із 194 000 BTC ($18,4 млрд), здебільшого здобутих після ліквідації шахрайської схеми PlusToken у 2019 році, наголосили у CoinGecko.

Згідно зі звітом, Велика Британія володіє 61 000 BTC (майже $5,8 млрд), конфіскованими під час розслідувань фінансових злочинів. Уряд наразі обговорює, чи продавати ці активи для фінансування державних потреб.

Бутан накопичив 8 594 BTC ($815 млн) завдяки екологічному майнінгу на гідроелектростанціях.

За інформацією сервісу, Сальвадор стабільно збільшує свої резерви, купуючи 1 BTC щодня, досягнувши 6 135 BTC ($581,6 млн). Президент Наїб Букеле продовжує реалізовувати стратегію інтеграції біткоїна в національну економіку.

Україна отримала у вигляді донатів 256 BTC ($24,3 млн), які були повністю використані для військових і гуманітарних потреб.

Зломник Loopscale погодився повернути $5,8 мільйона за винагороду

26 квітня DeFi-протокол Loopscale, побудований на Solana, зазнав атаки, внаслідок якої було втрачено близько $5,7 млн в USDC та 1200 SOL. Злам стався всього через два тижні після запуску платформи.

Команда Loopscale повідомила, що зловмисники скористались вразливістю одного з ринків протоколу, що призвело до неправильного розрахунку вартості застави на основі механізму RateX. Усі функції платформи тимчасово обмежили для проведення розслідування. Loopscale вже звернувся до правоохоронців.

Пізніше протокол відновив виплати за кредитами.

Loopscale, раніше відомий як Bridgesplit, пропонує кредитну платформу на основі книги ордерів, на відміну від пулових рішень, таких як Aave чи Solend.

Протокол оголосив про винагороду у 3947 SOL (близько $594 000) за сприяння у поверненні вкрадених коштів. 28 квітня хакери погодилися на цю угоду.

«Ми цінуємо співпрацю та активно працюємо над досягненням дружнього врегулювання. Найближчими днями ми опублікуємо план відновлення виведення коштів і повний аналіз ситуації», — зазначили в Loopscale.