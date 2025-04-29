На азійських торгах у середу ціни на золото впали більш ніж на 1% після заяв адміністрації президента США Дональда Трампа про пом'якшення впливу автомобільних тарифів та підтвердження торгових переговорів з Китаєм. Про це пише investing.com.
Ціна на золото падає на тлі пом'якшення тарифів Трампа на автівки
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Зниження цін: реакція на торгові сигнали
Cпотова ціна на золото знизилася на 1,1% до 3 308,93 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії в червні впали на 0,8% до 3 322,55 доларів за унцію.
Пом'якшення тарифів: США та китайські переговори
Адміністрація президента Дональда Трампа у вівторок заявила, що Вашингтон пом'якшить вплив автомобільних тарифів, знизивши деякі мита на іноземні деталі в автомобілях вітчизняного виробництва. Стаття у Wall Street Journal, яка першою повідомила про цей крок, вказує, що коригування означає звільнення автовиробників, які сплачують автомобільні тарифи Трампа, від додаткових мит, наприклад, на сталь та алюміній.
Крім того, в інтерв'ю CNBC у понеділок міністр фінансів Скот Бессент заявив, що багато країн запропонували США «дуже хороші» тарифні угоди. Він також зазначив, що уряд підтримує контакт з Китаєм, і що саме від Китаю залежить деескалація ситуації.
Інші драгметали
Ф'ючерси на срібло впали на 0,4% до 32,862 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на платину залишилися без змін на рівні 993,20 доларів за унцію.
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