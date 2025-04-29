Курс валют на 29 квітня: долар в банках додав три копійки

У вівторок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,95 грн. Євро купують за 47,10 грн, а продають за 47,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,53, євро — 47,52−47,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,67−41,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,46−47,48 грн/євро.

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