Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 950 860 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 квітня 2025, 8:15
Втрати ворога за 28 квітня: 1 160 російських окупантів, 5 танків та 94 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 950860 (+1060) осіб,
- танків — 10728 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 22352 (+14) од,
- артилерійських систем — 27080 (+42) од,
- РСЗВ — 1373 (+0) од,
- засоби ППО — 1146 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34177 (+94),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 46432 (+140) од,
- спеціальна техніки — 3860 (+0)
Джерело: Мінфін
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