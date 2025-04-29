Укренерго досягло згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

НЕК «Укренерго» досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за гарантованими державою «зеленими» облігаціями сталого розвитку на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році з ad hoc-групою власників 40% таких облігацій і власників облігацій поза цією групою, яким разом належить понад 45% облігацій, йдеться на сайті держкомпанії.

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Що відомо

Операція з управління боргом, завершення якої очікується на початку липня 2025 року, включатиме пропозицію власникам Облігацій взяти участь у пропозиції викупу та/або пропозиції обміну на нові боргові цінні папери НЕК «Укренерго».

«Я радий, що було досягнуто домовленості щодо добровільної та взаємовигідної реструктуризації облігацій. Хочу подякувати Ad Hoc-Групі та VR Capital за конструктивну співпрацю і досягнутий компроміс. Закликаю всіх власників Облігацій підтримати майбутню операцію з управління боргом. Реструктуризація облігацій дозволить компанії пріоритизувати критично важливі зусилля з реконструкції та відновлення, щоб зробити енергосистему України більш стійкою та надійною», — зазначив тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.