Болгарія продала облігації на 4 млрд євро

Болгарія продала облігації на загальну суму 4 млрд євро ($4,5 млрд), що стало найбільшим в її історії продажем єврооблігацій за один день. Операцію з продажу було проведено для фінансування бюджетного дефіциту в рамках підготовки переходу країни на валюту ЄС. Про це повідомляє Вloomberg.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

28 квітня Болгарія встановила ціну операції в розмірі 2,25 млрд євро за 9-річними облігаціями і 1,75 млрд євро за 13-річними цінними паперами.

Уряд прем'єр-міністра Розена Желязкова прагне забезпечити фінансування свого бюджетного дефіциту, встановленого на рівні 3% обсягу виробництва цього року, а також збільшити капітал державних компаній.

Законопроєкт про бюджет дозволяє кабінету міністрів взяти новий борг у розмірі до 18,9 млрд левів ($11 млрд) у вигляді місцевих та міжнародних продажів. Він уже продав 1,8 млрд левів цінних паперів на місцевому ринку.

Востаннє Болгарія пропонувала облігації на міжнародних ринках у серпні 2024 року. Тоді було продано рекордну суму $4,8 млрд у комбінованій угоді, номінованій у євро та доларах. Сьогоднішній продаж облігацій лише в євро став найбільшим в історії країни.

Маючи одне з найнижчих у Європейському союзі співвідношення боргу до ВВП, Болгарія очікує у червні 2025 року позитивної оцінки Європейського центрального банку та Європейської комісії. Це може відкрити їй шлях до запровадження євро на початку наступного року.

Затяжна політична криза впродовж останніх чотирьох років затримала ухвалення рішення щодо введення євровалюти і призвела до збільшення бюджетного дефіциту.