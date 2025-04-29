«Власна Cправа»: 7 млрд грн податків сплатили до бюджету грантери програми

Загалом від старту програми «Власна справа» її переможцями стали 25 000 українців, які отримають гранти на 6 млрд грн. При цьому грантери вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Деталі

«Гранти на старт або розвиток свого бізнесу за програмою „Власна Справа“ отримали вже 25000 українців на загальну суму 6 млрд грн. За підтримки держави відкрито тисячі нових компаній по всій країні, підприємці збільшують обсяги виробництва, розвивають нові напрямки, виходять на нові ринки. Вони працюють, створюють нові робочі місця, забезпечують економічний розвиток, сплачують податки. Грантери програми вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів», — зазначила Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів шостої хвилі 58% жінок, 33% чоловіків, 9% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Де найбільше грантоотримувачів

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (64), Вінницької (35), Харківської (34), Івано-Франківської (31), Дніпропетровської (29), Хмельницької (28) областей та міста Києва (28). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери шостої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 155 людей;

переробна промисловість — 67 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування — 64 людини;

надання інших видів послуг — 37 людей.