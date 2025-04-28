IBM спрямує $150 мільярдів на розвиток технологій у США

Компанія IBM оголосила про масштабний план інвестування $150 мільярдів у США протягом наступних п’яти років, з яких понад $30 мільярдів піде на дослідження, розробку та виробництво мейнфреймів і квантових комп’ютерів. Про це пише пресслужба IBM.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стратегічні цілі

IBM, один із найбільших технологічних роботодавців у США, прагне стимулювати економіку та зміцнити свої позиції як глобального лідера в обчислювальній техніці. «Ми були зосереджені на американських робочих місцях та виробництві з моменту нашого заснування 114 років тому, і з цим інвестиційним та виробничим зобов’язанням ми гарантуємо, що IBM залишиться епіцентром найпередовіших у світі обчислювальних та ШІ-можливостей», — заявив Арвінд Крішна, голова, президент і головний виконавчий директор IBM.

Значення мейнфреймів

Виробництво мейнфреймів, яке зосереджено в Поугкіпсі, штат Нью-Йорк, залишається ключовим для IBM. «Більше 70% всіх світових транзакцій за вартістю проходять через мейнфрейми IBM, які виробляються в Америці», — зазначили в компанії. Ці системи є основою для обробки величезних обсягів даних у глобальній економіці.

Квантовий прорив

IBM володіє найбільшим у світі парком квантових комп’ютерів і продовжить їх проектування та складання в США. «На думку компанії, квантові обчислення є одним із найбільших зрушень за десятиліття і вирішать проблеми, які не можуть вирішити звичайні комп’ютери», — йдеться в заяві. Мережа IBM Quantum Network забезпечує доступ до квантових систем для майже 300 компаній зі списку Fortune 500, академічних установ, лабораторій і стартапів, залучаючи понад 600 000 активних користувачів.