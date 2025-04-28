До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.
28 квітня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 28 квітня: долар подешевшав на міжбанку
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Відкриття 28 квітня
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Закриття 28 квітня
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Зміни
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41,80/41,83
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41,67/41,70
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13/13
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47,38/47,40
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47,37/47,38
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1 / 2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,98 грн. Євро купують за 47,15 грн, а продають за 47,87 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,48−41,55, євро — 47,50−47,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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