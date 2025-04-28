Нова пошта оновила тарифи на міжнародні відправлення

Нова пошта змінила підхід до розрахунку вартості доставки посилок за кордон, зробивши тарифи залежними від фактичної ваги, а не об'ємної. Про це пише пресслужба компанії.

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Новий метод розрахунку

«Нова пошта оновила тарифи на міжнародну доставку: вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за обʼємом. Приміром, якщо плануєте надіслати капелюх, який важить 250 грамів, то заплатите лише за цю вагу, а не за розміри», — повідомили в компанії. Такий підхід дозволяє клієнтам економити, якщо відправлення легке, але об'ємне.

Градація для дрібних вантажів

Компанія також запровадила детальнішу градацію тарифів для невеликих відправлень. «Крім цього, як зазначається, компанія запровадила градацію тарифів для дрібних вантажів не у межах вагових категорій (до 2 кг чи до 10 кг), а за фактичною вагою — різна ціна за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо», — йдеться в повідомленні. Це забезпечує точніший розрахунок вартості для легких посилок.