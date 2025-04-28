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28 квітня 2025, 14:27

МХП Косюка став мажоритарним власником іспанської Grupo Uvesa

Український агрохолдинг МХП, очолюваний Юрієм Косюком, придбав 91,77% акцій Grupo Uvesa, одного з провідних виробників м’яса птиці в Іспанії. Про це пише пресслужба МХП.

Український агрохолдинг МХП, очолюваний Юрієм Косюком, придбав 91,77% акцій Grupo Uvesa, одного з провідних виробників м’яса птиці в Іспанії.

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Завершення угоди

20 березня 2025 року МХП підписав договір купівлі-продажу акцій (SPA) з акціонерами, які володіли 41% статутного капіталу Uvesa. Згодом компанія уклала додаткові угоди з іншими акціонерами, що дозволило збільшити частку до 91,77%. «Після підписання SPA 20 березня 2025 року з акціонерами, що представляють 41% статутного капіталу UVESA, МХП уклала додаткові угоди про приєднання з іншими акціонерами, що дозволило придбати МХП 91,77% статутного капіталу UVESA», — повідомила пресслужба компанії.

Умови транзакції

Умови угоди залишаються незмінними: фіксована ціна становить 225 євро за акцію з можливістю додаткової виплати до 21,43 євро за акцію за виконання певних умов після закриття. Розрахунок буде здійснено готівкою під час завершення угоди, а зобов’язання забезпечені банківською гарантією на першу вимогу. Для остаточного завершення транзакції потрібні дозволи на концентрацію та схвалення Єврокомісії щодо іноземних субсидій.

Стратегічне значення

Придбання Uvesa, яка контролює близько 15% іспанського ринку м’яса птиці та має сучасні виробничі потужності, є частиною стратегії МХП щодо розширення на європейському ринку. «Укладення угоди створить важливу синергію на міжнародному ринку», — зазначили в Uvesa, коментуючи пропозицію МХП ще у грудні 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
Три літри
Три літри
28 квітня 2025, 14:30
#
Це той який колись тупотів ножками і кричав що не треба нам ніяких угод про асоціацію з ЄС
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