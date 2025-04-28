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28 квітня 2025, 14:05

Лише 6 компаній зі сфери ресторанів й готелів отримали прибутки торік

У 2024 році топ-10 ресторанних і готельних компаній України збільшили сукупний дохід на 10%, досягнувши 28,22 мільярда гривень. До рейтингу увійшли шість ресторанних мереж, два постачальники готових страв і два готельні оператори, але лише шість із них завершили рік із прибутком. Про це пише Опендатабот.

У 2024 році топ-10 ресторанних і готельних компаній України збільшили сукупний дохід на 10%, досягнувши 28,22 мільярда гривень.
Фото Pixabay

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McDonald’s утримує першість

Мережа McDonald’s залишилася беззаперечним лідером, збільшивши дохід на 30% до 16,84 мільярда гривень. Прибуток компанії зріс на 24% і склав 1,59 мільярда гривень, що є найвищим показником серед усіх учасників рейтингу.

Нові компанії

Друге місце посів дебютант рейтингу — компанія «Контракт Продрезерв 5», яка спеціалізується на організації харчування в освітніх закладах. Її дохід зріс у 1,5 раза до 4,44 мільярда гривень, а прибуток збільшився в 1,6 раза до 122,7 мільйона гривень.

Третю позицію зайняла мережа «Пузата Хата» (ТОВ «Оперком») із приростом доходу в 1,5 раза до 1,47 мільярда гривень. Однак компанія зазнала збитків на 37,4 мільйона гривень.

KFC у трійці лідерів

Три компанії, що розвивають бренд KFC, зайняли четверте, п’яте та шосте місця:
— Тесті Фуд (власник — Валерій Кіптик, співвласник Varus і Eva) зберегла дохід на рівні 1,03 мільярда гривень, але прибуток скоротився в 5,7 раза до 29 мільйонів гривень.
— Глобальна ресторанна група-Україна, заснована американською «Берілліом Інвестментс», наростила дохід на 19% до 982,9 мільйона гривень, але збитки зросли в 2,4 раза до 155,8 мільйона гривень.
— ДТС-Харків збільшила дохід на 25% до 771,9 мільйона гривень, але прибуток упав у 30 разів до 10,5 мільйона гривень.

Готельний сектор: зростання доходів, але не прибутків

Готельні оператори «Парктур» (Буковель) і «Міжнародно-діловий центр» (Hilton Kyiv) посіли сьоме та восьме місця, збільшивши доходи на 31% і 27% відповідно. Проте «Парктур» зафіксував падіння прибутку в 50 разів до 40,6 мільйона гривень, а Hilton Kyiv зазнав збитків у 169 мільйонів гривень.

Замикають рейтинг

На дев’ятій сходинці — «Атомсервіс», для якої 2024 рік був невдалим: дохід скоротився майже в сім разів, а прибуток — у 33 рази до 16,3 мільйона гривень. Десяте місце посіла «Домінос Піцца Юкрейн», яка наростила дохід у 1,5 раза до 550 мільйонів гривень і скоротила збитки вдвічі до 16,6 мільйона гривень.

Джерело: Мінфін
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