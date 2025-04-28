Саудівська Аравія і Катар сплатять борг Сирії перед Світовим банком

Саудівська Аравія і Катар заявили, що виплатять непогашений борг Сирії Світовому банку, аби він відновив підтримку зруйнованої війною країни. Про це пише Суспільне з посиланням на АР.

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Що відомо

У спільній заяві міністерств фінансів Саудівської Аравії та Катару йдеться, що рішення виплатити борг Сирії в розмірі майже $15 мільйонів було ухвалене під час зустрічі Світового банку та МВФ у Вашингтоні цього місяця.

У заяві йдеться, що виплата позик Сирії сприятиме відновленню підтримки Світового банку та діяльності в країні, яка була припинена понад 14 років. Також зазначається, що виплата кредиту дозволить Сирії найближчим часом взяти асигнування від Світового банку на «життєво важливі сектори».

У МЗС Сирії подякували країнам за ​​сплату боргу і зазначили, що це відкриває шлях для активізації співпраці в напрямку відновлення Сирії після 14-річного конфлікту, який забрав життя півмільйона людей і спричинив великі руйнування.

У 2017 році ООН підрахувала, що відновлення Сирії коштуватиме щонайменше $250 млрд. Нині деякі експерти оцінюють потреби країни щонайменше в $400 млрд.

Нагадаємо

Інфраструктура Сирії зазнала значних руйнувань під час війни, яка розпочалася у березні 2011 року. Минулого місяця Катар почав постачати до Сирії природний газ через Йорданію, щоб полегшити довгі відключення електроенергії, які є звичними для більшої частини країни.

Головною перешкодою для проєктів розвитку в Сирії є санкції Заходу переважно проти представників режиму Асада.

Адміністрація Трампа ще офіційно не визнала новий уряд Сирії на чолі з тимчасовим президентом і лідером «Хайят Тахрір аш-Шам» Ахмадом аль-Шараа. «Хайят Тахрір аш-Шам» досі вважається терористичною організацією США, а санкції, накладені на Сирію під керівництвом Асада, залишаються в силі.

Однак Вашингтон послабив деякі обмеження. У січні Мінфін США видав загальну ліцензію терміном на шість місяців, яка дозволяє певні операції з урядом Сирії, включаючи деякі продажі енергоносіїв та супутні операції.

Тим часом Євросоюз почав пом’якшувати деякі енергетичні, транспортні та банківські санкції проти Сирії, зупиняючи обмеження, спрямовані на нафту, газ та електроенергію, а також на транспорт, включаючи авіаційний сектор.

Британський уряд оголосив про скасування санкції проти дюжини сирійських організацій, включаючи урядові департаменти та ЗМІ.