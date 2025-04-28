У І кварталі цього року місцеві бюджети отримали 66,4 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на третину. У січні — березні 2024 року цей показник складав 50,7 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
Сплата туристичного збору у першому кварталі зросла на третину: які регіони в лідерах
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Найпривабливіше місце для туристів
Найпривабливішим для туристів містом України залишається столиця. Саме 25 % сплаченого туристичного збору припадає на Київ — столичний бюджет отримав 16,2 млн гривень.
Також серед лідерів такі області:
- Львівська — 13 млн грн,
- Івано-Франківська — 9,1 млн грн,
- Закарпатська — 5,5 млн гривень.
Нагадуємо
Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
У свою чергу податкові агенти, а це — суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, — перераховують його до місцевого бюджету.
Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
- до 0,5 % мінімальної зарплати — для громадян України;
- до 5 % — для іноземців.
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