Сплата туристичного збору у першому кварталі зросла на третину: які регіони в лідерах

У І кварталі цього року місцеві бюджети отримали 66,4 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на третину. У січні — березні 2024 року цей показник складав 50,7 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Найпривабливіше місце для туристів

Найпривабливішим для туристів містом України залишається столиця. Саме 25 % сплаченого туристичного збору припадає на Київ — столичний бюджет отримав 16,2 млн гривень.

Також серед лідерів такі області:

Львівська — 13 млн грн,

Івано-Франківська — 9,1 млн грн,

Закарпатська — 5,5 млн гривень.

Нагадуємо

Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

У свою чергу податкові агенти, а це — суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, — перераховують його до місцевого бюджету.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

до 0,5 % мінімальної зарплати — для громадян України;

до 5 % — для іноземців.