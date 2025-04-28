Нафтогаз невідкладно купує 1 млрд куб. м газу

НАК «Нафтогаз України» спрямує 410 млн євро , отриманих від партнерів, на закупівлю 1 млрд кубометрів газу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Нафтогаз залучив кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування у розмірі 140 млн євро, надане урядом Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР.

За словами очільника Групи Нафтогаз Романа Чумака, зазначене фінансування вже доступне, і компанія невідкладно спрямовує його на імпорт газу.

«Отримані кошти є надзвичайно важливими для „Нафтогазу“. Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб. м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру», — наголосив він.