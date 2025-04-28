Інвестори подали у суд на Nike через закриття NFT-підрозділу

Американський гігант спортивного одягу Nike став об'єктом колективного позову через раптове припинення роботи підрозділу, який займався NFT та цифровими активами. Інвестори стверджують, що це рішення завдало їм значних збитків. Про це пише Reuters.

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Деталі позову

Позов подано до федерального суду в Брукліні, штат Нью-Йорк. Позивачі заявляють, що після оголошення Nike у грудні 2024 року про закриття підрозділу, попит на їхні NFT-токени різко обвалився. Вони зазначають, що не інвестували б у ці активи або не платили б таку високу ціну, якби знали, що токени можуть бути незареєстрованими цінними паперами.

Передісторія

Nike придбав студію RTFKT у грудні 2021 року, позиціонуючи її як бренд, що «поєднує культуру та ігри завдяки інноваційним колекційним проєктам». Проте 2 грудня 2024 року компанія оголосила про повне згортання підрозділу, заявивши, що «інновації житимуть у численних проєктах і творчості спільноти».

Правова невизначеність і вимоги

Статус NFT у США досі не врегульовано, то суди продовжують розглядати питання, чи є вони цінними паперами. Позивачі вимагають від Nike компенсації у розмірі понад 5 мільйонів доларів, посилаючись на порушення законів про захист прав споживачів у штатах Нью-Йорк, Каліфорнія, Флорида та Орегон.