Курс валют на 28 квітня: євро та долар в банках дорожчають

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та додало 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−42,02 грн. Євро купують за 47,05 грн, а продають за 47,89 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,46−41,55, євро — 47,50−47,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,80−41,83 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,38−47,40 грн/євро.

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