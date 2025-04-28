У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та додало 7 копійок у продажу.
28 квітня 2025, 10:36
Курс валют на 28 квітня: євро та долар в банках дорожчають
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−42,02 грн. Євро купують за 47,05 грн, а продають за 47,89 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,46−41,55, євро — 47,50−47,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,80−41,83 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,38−47,40 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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