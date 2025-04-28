Huawei кидає виклик Nvidia з новим ШІ-чіпом

Китайська компанія Huawei Technologies готується до запуску тестування свого найновішого чіпа штучного інтелекту Ascend 910D, який може стати конкурентом топових продуктів американської Nvidia. Про це пише The Wall Street Journal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тестування нового чіпа

Huawei звернулася до низки китайських технологічних компаній із проханням оцінити можливості Ascend 910D. За даними джерел, перші зразки чіпа мають надійти для тестування вже наприкінці травня 2025 року. Процес розробки перебуває на ранній стадії, і для підготовки до ринкового запуску потрібна серія випробувань.

Амбіції проти Nvidia

Компанія сподівається, що Ascend 910D перевершить за потужністю чіп Nvidia H100, випущений у 2022 році та широко використовуваний для навчання штучного інтелекту. Huawei прагне зайняти лідерські позиції на ринку ШІ-чіпів, незважаючи на санкції США, які діють проти компанії з 2019 року.

Обхід санкцій

Huawei вже продемонструвала здатність долати американські обмеження, зокрема випуском у 2023 році смартфона Mate 60 із чіпом власного виробництва. Цей пристрій викликав подив у Вашингтоні, особливо коли його презентували під час візиту до Пекіна екс-міністерки торгівлі США Джини Раймондо.

Посилення конкуренції

Нещодавно США додали чіп Nvidia H20, який був доступний для продажу в Китаї без ліцензії, до списку обмежених напівпровідників. Це рішення коштуватиме Nvidia 5,5 мільярда доларів і відкриває можливості для китайських компаній, таких як Huawei та Cambricon Technologies. У 2025 році Huawei планує поставити понад 800 000 чіпів Ascend 910B і 910C, зокрема для державних телекомунікаційних операторів і приватних розробників ШІ, як-от ByteDance, материнської компанії TikTok.