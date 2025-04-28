Італійський Mediobanca заявив, що запустить пропозицію про придбання акцій Banca Generali на суму 6,3 млрд євро ($7,16 млрд) з метою створення європейського лідера у сфері управління добробутом. Про це пише Investing.
Італійський Mediobanca пропонує купити Banca Generali за $7,2 млрд
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Деталі
Banca Generali — це приватний банк, який контролює провідна страхова компанія країни, Assicurazioni General.
Згідно з угодою, Mediobanca обміняє акції, якими володіє страхова компанія Assicurazioni Generali, на акції Banca Generali, пропонуючи 1,70 акції Generali за кожну акцію Banca Generali. Пропозиція передбачає премію 11,4% до ціни закриття Banca Generali 25 квітня.
Об'єднана компанія управлятиме клієнтськими активами на суму 210 млрд євро і матиме майже 3 700 фінансових консультантів, що позиціонує її як другого за величиною керівника добробуту в Італії, йдеться у заяві компанії.
Очікується, що придбання подвоїть доходи Mediobanca від управління добробутом до 2 млрд. євро і збільшить прибуток від цього підрозділу в чотири рази до 800 млн. євро, зробивши його основним бізнесом групи, повідомила компанія.
Угода підлягає схваленню акціонерів та регулюючих органів, завершення планується до жовтня 2025 року.
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