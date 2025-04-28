Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 949 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 квітня 2025, 8:15
Втрати ворога за 27 квітня: 1 160 російських окупантів, 4 танки та 72 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 949800 (+1160) осіб,
- танків — 10723 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 22338 (+13) од,
- артилерійських систем — 27038 (+31) од,
- РСЗВ — 1373 (+0) од,
- засоби ППО — 1145 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34083 (+72),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 46292 (+105) од,
- спеціальна техніка — 3860 (+0)
Джерело: Мінфін
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