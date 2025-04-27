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27 квітня 2025, 10:34

Україна отримала 50,5 мільярда євро бюджетної підтримки від ЄС з початку великої війни

З лютого 2022 року Європейський Союз виділив Україні 50,5 млрд євро бюджетної підтримки. При цьому лише з початку 2025 року Україна отримала 8,5 млрд євро від ЄС. Про це повідомило Міністерство фінансів України за результатами зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з очільниками Міністерств фінансів країн ЄС у Вашингтоні.

З лютого 2022 року Європейський Союз виділив Україні 50,5 млрд євро бюджетної підтримки.
Фото: pixabay.com

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У 2025 році Євросоюз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України:

  • 18,1 млрд євро — кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів рф (5 млрд євро вже залучено);
  • 12,5 млрд євро — фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility (3,5 млрд євро вже залучено).

Міністр фінансів України відзначив прогнозованість та ритмічність залучення коштів, які забезпечені замороженими російськими активами. Ці кошти будуть спрямовані на покриття потреб держбюджету у 2025−2026 роках.

«Завдяки ефективному виконанню умов Плану України та злагодженій співпраці з ЄС, Україна у квітні успішно залучила перший транш 2025 року обсягом 3,5 млрд євро в межах Ukraine Facility. Загалом у рамках програми до державного бюджету вже надійшло 19,6 млрд євро», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Із 151 умов Плану України для інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки Україна вже виконала 36. Прийнято 16 стратегічних документів та 15 законів.

«Виконання цих заходів закладає фундамент для подальшого відновлення й розвитку економіки, інтеграції до ЄС, а також залучення фінансування на потреби держбюджету та стимулювання інвестицій», — йдеться у повідомленні.

Європейські колеги запевнили на продовженні підтримки України та готовності посилювати співпрацю на шляху євроінтеграції України.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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