Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 948 640 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 квітня 2025, 9:02
Втрати ворога за 26 квітня: 1 030 російських окупантів, 8 танків та 114 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 948640 (+1030) осіб,
- танків — 10719 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 22325 (+5) од,
- артилерійських систем — 27007 (+42) од,
- РСЗВ — 1373 (+1) од,
- засоби ППО — 1145 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34011 (+114),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 46187 (+136) од,
- спеціальна техніка — 3860 (+0).
Джерело: Мінфін
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