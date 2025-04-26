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26 квітня 2025, 16:01

Україна очікує додаткові $1,9 мільярда від МВФ до кінця року — Мінфін

Успішні перегляди програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) дозволять залучити додатково $1,9 млрд до кінця 2025 року. Про це повідомляє Міністерство фінансів за результатами зустрічі прем'єр-міністра Денис Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні.

Успішні перегляди програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) дозволять залучити додатково $1,9 млрд до кінця 2025 року.
Фото: mof.gov.ua

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Зазначається, що сторони обговорили поточний стан співпраці уряду України з Міжнародним валютним фондом.

«МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $12,8 млрд США бюджетної підтримки виключно від МВФ. Окрім того, фінансова програма Механізму розширеного фінансування створює підґрунтя для відновлення економіки країни та сприяє вступу до ЄС. Вдячний коллегам за необхідну та своєчасну допомогу», — наголосив Марченко.

Нагадаємо

У березні 2023 року Рада директорів МВФ затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України у розмірі $15,5 млрд. $10,1 млрд вже залучено за результатом семи успішних переглядів програми.

МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів. Перші $400 млн надійшли до держбюджету в березні цього року.

Україна виконала вже 40 структурних маяків (умов) програми EFF. Серед ключових напрямів реформ: зміцнення макрофінансової стабільності, структурна фіскальна політика, фіскальна прозорість, посилення управління державними інвестиціями, дерегуляція економічної діяльності та покращення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією, реформа енергетичного сектору.

Зі свого боку Крісталіна Георгієва запевнила, що МВФ продовжить підтримку України.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
TAN72
TAN72
26 квітня 2025, 16:40
#
Жить стало лучше, жить стало веселее 🤔
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