Прогрес у мирній угоді: Трамп закликає Україну негайно підписати угоду про надра

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія й Україна дуже близькі до укладення мирної угоди та мають зустрітися на найвищому рівні. Водночас він розкритикував Україну за затримку з підписанням угоди про надра й закликав якнайшвидше завершити процес. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, яка заблокована для України.

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«Україна під керівництвом Володимира Зеленського ще не підписала фінальні документи щодо надважливої угоди про рідкісноземельні метали зі Сполученими Штатами. Підписання затримується щонайменше на три тижні. Є надія, що документ буде підписано негайно. Робота над мирною угодою між росією та Україною просувається успішно. Здається, що успіх уже на горизонті!» — зазначив Трамп.

В іншому пості він також зазначив, що переговори і зустрічі із представниками росії та України пройшли вдало.

За його словами, країни дуже близькі до укладення мирної угоди, і обидві сторони тепер мають зустрітися на найвищому рівні, щоб «завершити справу».

Трамп також підкреслив, що більшість основних питань уже погоджено.

Зазначимо, що сьогодні, 26 квітня, Трамп зустрівся з Зеленським у базиліці Святого Петра у Ватикані, куди президенти приїхали на похорон Папи Франциска. Зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери держав домовилися про ще одну зустріч сьогодні.

У Білому домі заявили, що Трамп і Зеленський провели продуктивну зустріч.

Керівник ОП Андрій Єрмак коротко прокоментував зустріч двох президентів. У своєму Telegram-каналі він опублікував фото Зеленського і Трампа і написав: «Конструктивно».

Пізніше Зеленський також прокоментував зустріч з Трампом.

«Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе!» — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.