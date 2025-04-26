Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 947 610 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 квітня 2025, 8:42
Втрати ворога за 25 квітня: 1 110 російських окупантів, 8 танків та 118 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 947610 (+1110) осіб,
- танків — 10711 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 22320 (+5) од,
- артилерійських систем — 26965 (+70) од,
- РСЗВ — 1372 (+0) од,
- засоби ППО — 1145 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33897 (+118),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 46051 (+145) од,
- спеціальна техніка — 3860 (+0).
Джерело: Мінфін
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