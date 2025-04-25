Каліфорнія офіційно випередила Японію і стала четвертою за величиною економікою світу, згідно з нещодавно оприлюдненими даними Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Бюро економічного аналізу США (BEA). Про це повідомив офіс губернатора штату Каліфорнія Гевіна Ньюсома.
Каліфорнія піднялася на четверте місце у світовій економіці
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Номінальний ВВП Каліфорнії сягнув $4,1 трлн, перевищивши $4,02 трлн у Японії, поступившись у світовому рейтингу лише США, Китаю та Німеччині.
Зазначається, що економіка Каліфорнії зростає швидше, ніж три провідні економіки світу. У 2024 році темпи зростання Каліфорнії на 6% випередили три найбільші економіки: США (5,3%), Китай (2,6%) і Німеччину (2,9%).
Успіх Каліфорнії є довгостроковим — економіка штату значно зросла за останні чотири роки, із середнім зростанням номінального ВВП на 7,5% з 2021 по 2024 рік.
За попередніми даними, Індія, за прогнозами, перевершить Каліфорнію до 2026 року.
Каліфорнія — третій за розміром та найбільш густонаселений штат США із приблизно 40 мільйонами жителів. За підсумками 2024 року, штат забезпечив 14% загального ВВП Сполучених Штатів, що стало можливим завдяки потужній технологічній індустрії в Кремнієвій долині, а також активності у сферах нерухомості та фінансів.
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