Близько 60 шведських компаній працюють в Україні — міністр торгівлі Швеції

Зараз в Україні працюють близько 60 шведських компаній. При цьому Стокгольм активно підтримує залучення нових інвесторів та підприємців на український ринок. Про це заявив міністр розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса журналістам у Києві, повідомляє Укрінформ.

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«В Україні зараз активно працюють близько 60 шведських компаній. Добре те, що майже жодна з них не пішла після повномасштабного вторгнення. Погано те, що ми не бачимо притоку нових. Але ми хочемо, щоб більше шведських компаній купували в Україні, інвестували, розпочинали свою діяльність, будували тут офіси», — сказав міністр.

За його словами, уряд Швеції працює над спрощенням доступу шведського бізнесу до українського ринку — зокрема, він відкрив торговельний офіс, що займається питаннями страхування, закупівель та візової підтримки.

«Також ми лише кілька тижнів тому вдосконалили нашу систему експортного кредитування, щоб максимально знизити ризики ведення бізнесу з українськими партнерами», — зазначив Дуса.