До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та на 14 копійок продажу.
25 квітня 2025, 17:28
Курс валют на вечір 25 квітня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 25 квітня
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Закриття 25 квітня
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Зміни
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41,70/41,73
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41,80/41,83
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10/10
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47,31/47,34
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47,47/47,48
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16/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,95 грн. Євро купують за 47,10 грн, а продають за 47,82 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 47,50−47,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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