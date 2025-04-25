У 2024 році влада США зафіксувала майже 150 тисяч звернень щодо шахрайства у сфері криптовалют із загальними втратами на суму близько $9,3 млрд. Про це йдеться у звіті Центру з розгляду скарг на інтернет-злочини (IC3) при ФБР.
Торік втрати від криптошахрайства у США перевищили $9 мільярдів
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Загалом у 2024 році було зареєстровано 859 532 випадки, пов’язані з шахрайством, здирництвом і крадіжкою даних. Підтверджені фінансові втрати сягнули $16,6 млрд — це на 33% більше порівняно з 2023 роком.
У сфері криптовалют збитки зросли ще суттєвіше — на 66%. Найчастіше жертвами шахраїв ставали люди віком від 60 років, зазначається у звіті.
Як видно з графіка нижче, обсяги фінансових втрат від подібних інцидентів у США почали різко зростати з 2021 року, демонструючи стабільну тенденцію до погіршення ситуації.
Найбільше звернень стосується криптовалютних пірамід та випадків вимагання — відповідно 41 557 і 54 936. Обсяг втрат за цими видами шахрайства зріс порівняно з 2023 роком на 9% і 47% відповідно.
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