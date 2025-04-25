Мита Трампа матимуть менший вплив на Україну, ніж втрата торговельних пільг від ЄС — Нацбанк

Прямий вплив нових мит США на економіку України буде незначним через малий обсяг експорту до США, натомість непрямий ефект через уповільнення в країнах-партнерах може бути відчутнішим. Про це йдеться в Інфляційному звіті за квітень 2025 року, оприлюдненому НБУ .

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«На початку квітня США різко підвищили мита для великої кількості торговельних партнерів, однак диференційовано, тож Україна опинилася в таборі чи не найменш „постраждалих“ держав», — зазначає Національний банк.

Регулятор пояснює, що встановлення США найнижчої ставки мита для України на рівні 10% пов'язано з позитивним сальдо у двосторонній торгівлі між країнами.

Очікується, що прямий негативний вплив нових мит на економіку України буде мінімальним. Водночас окремі експортери можуть переорієнтувати поставки або отримати вигоду на ринку США на фоні зростання бар'єрів для інших країн.

Обсяги українського експорту в США у 2024 році становили лише 2,2% ($0,9 млрд) від загального експорту товарів. Його основу формують чавун (42% експорту до США), труби (13%) та окремі продовольчі товари (15,8%, найбільше — олія, мед та соки).

За оцінками НБУ, експорт продукції металургії не зазнає критичних змін через відносно високу частку імпорту чавуну в споживанні його США (близько 20% у 2023 році).

Також попередній досвід демонструє, що навіть за наявності антидемпінгових мит із боку США експорт трубної продукції зберігається.

Ураховуючи низьку еластичність продовольчих товарів за ціною, популярність цієї продукції на інших ринках і нові можливості для експортерів унаслідок закриття ринків для американської продукції очікуються успішна переорієнтація на інші ринки та мінімальні втрати для експортерів.

Непрямий вплив тарифних війн буде більш відчутним через очікуване уповільнення економічного зростання в країнах-торгових партнерах, зокрема в Єврозоні та ЦСЄ, що знизить зовнішній попит.

Це, своєю чергою, стало причиною зниження прогнозу ВВП України на 2025 рік до 3,1%. Однак НБУ прогнозує, що уповільнення буде тимчасовим, і економічне зростання відновиться у 2026−2027 роках.

НБУ базує свої оцінки обмеженого впливу тарифних війн на структурних особливостях економіки України, таких як значна частка агроекспорту та залежність від імпорту енергоносіїв. Зокрема, попит на агропродукцію менш чутливий до глобальних коливань, а зниження цін на нафту може зменшити витрати.

Прогноз Нацбанку також не передбачає суттєвого впливу тарифних війн на інфляційні процеси в Україні.

Оцінки НБУ щодо довгострокових ризиків включають пришвидшення деглобалізаційних процесів та зростання геополітичної поляризації у світі, хоча ці процеси вже мали місце у попередні роки, але розвивалися значно повільніше.

Щодо наслідків для монетарної політики, НБУ зазначає, що в умовах зростання невизначеності та нестабільності на фінансових ринках він продовжуватиме дотримуватись принципів гнучкого інфляційного таргетування для збереження довіри до своєї політики та підтримання макрофінансової стабільності.

«У разі загострення торгових конфліктів і розгортання валютних війн у світі НБУ також буде готовим забезпечувати належну курсову гнучкість для уникнення накопичення значних зовнішньоекономічних дисбалансів», — йдеться у звіті.