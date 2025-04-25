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25 квітня 2025, 14:36

НКЦПФР зробила ще один крок для розв'язання проблеми заблокованих активів «Фрідом фінанс»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зробила ще один крок до розвʼязання ситуації із заблокованими активами компанії «Фрідом Фінанс Україна» — схвалила доопрацьований порядок перевірки та погодження списку клієнтів, які не підпадають під санкції. Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зробила ще один крок до розвʼязання ситуації із заблокованими активами компанії «Фрідом Фінанс Україна» — схвалила доопрацьований порядок перевірки та погодження списку клієнтів, які не підпадають під санкції.

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За його словами, це важливий етап, що відкриває шлях до відновлення доступу до коштів компанії «Фрідом фінанс» та початку розрахунків.

«Документ вже пройшов публічне обговорення з профільним Комітетом і доопрацьований з урахуванням усіх зауважень. Наші фахівці врахували практично всі пропозиції та вдосконалили перелік критеріїв, за якими буде проходити перевірка клієнтів», — зазначив Магомедов.

Наступні кроки — погодження документа в СБУ та державна реєстрація.

«Рухаємося чітко за графіком. Постійно на зв’язку з клієнтами — і сподіваюся, що влітку зможемо успішно поставити крапку в цій історії», — додав голова НКЦПФР.

Нагадаємо

Раніше Магомедов припускав, що перші виплати клієнтам компанії «Фрідом Фінанс Україна», чиї активи були заморожені у жовтні 2022 року через санкції, можуть розпочатися влітку 2025 року.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
25 квітня 2025, 15:14
#
«НКЦПФР зробила ще один крок для розв’язання проблеми заблокованих активів „Фрідом фінанс“»

А скільки ще кроків в цьому марафоні?))

Коли всі активи в людей попросідали в ціні і ринок взагалі змінився за три роки, вони «зробили крок», дуже потужно))0)0)))
+
0
Я_ __
Я_ __
25 квітня 2025, 15:16
#
«„Документ вже пройшов публічне обговорення з профільним Комітетом і доопрацьований з урахуванням усіх зауважень. Наші фахівці врахували практично всі пропозиції та вдосконалили перелік критеріїв, за якими буде проходити перевірка клієнтів“, — зазначив Магомедов.»

А в чому була проблема в 2022 році зробити виплати клієнтам, котрі за допомогою банк айді чи дії можуть підтвердити все що потрібно?))
+
0
Я_ __
Я_ __
25 квітня 2025, 15:17
#
«„Рухаємося чітко за графіком. Постійно на зв’язку з клієнтами — і сподіваюся, що влітку зможемо успішно поставити крапку в цій історії“, — додав голова НКЦПФР.»

Влітку якого року?))))
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