Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зробила ще один крок до розвʼязання ситуації із заблокованими активами компанії «Фрідом Фінанс Україна» — схвалила доопрацьований порядок перевірки та погодження списку клієнтів, які не підпадають під санкції. Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
НКЦПФР зробила ще один крок для розв'язання проблеми заблокованих активів «Фрідом фінанс»
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За його словами, це важливий етап, що відкриває шлях до відновлення доступу до коштів компанії «Фрідом фінанс» та початку розрахунків.
«Документ вже пройшов публічне обговорення з профільним Комітетом і доопрацьований з урахуванням усіх зауважень. Наші фахівці врахували практично всі пропозиції та вдосконалили перелік критеріїв, за якими буде проходити перевірка клієнтів», — зазначив Магомедов.
Наступні кроки — погодження документа в СБУ та державна реєстрація.
«Рухаємося чітко за графіком. Постійно на зв’язку з клієнтами — і сподіваюся, що влітку зможемо успішно поставити крапку в цій історії», — додав голова НКЦПФР.
Нагадаємо
Раніше Магомедов припускав, що перші виплати клієнтам компанії «Фрідом Фінанс Україна», чиї активи були заморожені у жовтні 2022 року через санкції, можуть розпочатися влітку 2025 року.
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Коментарі - 3
А скільки ще кроків в цьому марафоні?))
Коли всі активи в людей попросідали в ціні і ринок взагалі змінився за три роки, вони «зробили крок», дуже потужно))0)0)))
А в чому була проблема в 2022 році зробити виплати клієнтам, котрі за допомогою банк айді чи дії можуть підтвердити все що потрібно?))
Влітку якого року?))))