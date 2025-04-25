«НКЦПФР зробила ще один крок для розв’язання проблеми заблокованих активів „Фрідом фінанс“»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зробила ще один крок до розвʼязання ситуації із заблокованими активами компанії «Фрідом Фінанс Україна» — схвалила доопрацьований порядок перевірки та погодження списку клієнтів, які не підпадають під санкції. Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

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За його словами, це важливий етап, що відкриває шлях до відновлення доступу до коштів компанії «Фрідом фінанс» та початку розрахунків.

«Документ вже пройшов публічне обговорення з профільним Комітетом і доопрацьований з урахуванням усіх зауважень. Наші фахівці врахували практично всі пропозиції та вдосконалили перелік критеріїв, за якими буде проходити перевірка клієнтів», — зазначив Магомедов.

Наступні кроки — погодження документа в СБУ та державна реєстрація.

«Рухаємося чітко за графіком. Постійно на зв’язку з клієнтами — і сподіваюся, що влітку зможемо успішно поставити крапку в цій історії», — додав голова НКЦПФР.

Нагадаємо

Раніше Магомедов припускав, що перші виплати клієнтам компанії «Фрідом Фінанс Україна», чиї активи були заморожені у жовтні 2022 року через санкції, можуть розпочатися влітку 2025 року.