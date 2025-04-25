Які нові авто найбільше купують у Європі: свіжий рейтинг

Найпопулярнішим автомобілем в Європі у березні 2025 року став хетчбек Peugeot 208. Про це свідчать дані JATO Dynamics, повідомляє Укравтопром.

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Європейські продажі Peugeot 208 сягнули 25 241 од., що на 7% більше, ніж у березні минулого року.

Найпопулярніші авто

ТОП-10 нових авто в європейських продажах у березні 2025 року:

Peugeot 208 — 25241 од. (+7%);

Dacia Sandero — 24577 од. (-6%);

Renault Clio — 23062 од. (-3%);

Nissan Qashqai — 22826 од. (-9%);

Volkswagen Golf — 21553 од. (-17%);

Volkswagen T-Roc — 21292 од. (+2%);

Opel/Vauxhall Corsa -20143 од. (+8%);

Peugeot 2008 — 19837 од. (+9%);

Volkswagen Tiguan — 19591 од. (+42%);

Ford Puma — 19269 од. (+1%).

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