Які нові авто найбільше купують у Європі: свіжий рейтинг

Найпопулярнішим автомобілем в Європі у березні 2025 року став хетчбек Peugeot 208. Про це свідчать дані JATO Dynamics, повідомляє Укравтопром.
25 квітня 2025, 13:04
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Європейські продажі Peugeot 208 сягнули 25 241 од., що на 7% більше, ніж у березні минулого року.
Найпопулярніші авто
ТОП-10 нових авто в європейських продажах у березні 2025 року:
- Peugeot 208 — 25241 од. (+7%);
- Dacia Sandero — 24577 од. (-6%);
- Renault Clio — 23062 од. (-3%);
- Nissan Qashqai — 22826 од. (-9%);
- Volkswagen Golf — 21553 од. (-17%);
- Volkswagen T-Roc — 21292 од. (+2%);
- Opel/Vauxhall Corsa -20143 од. (+8%);
- Peugeot 2008 — 19837 од. (+9%);
- Volkswagen Tiguan — 19591 од. (+42%);
- Ford Puma — 19269 од. (+1%).
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Джерело: Мінфін
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