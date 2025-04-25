Курс валют на 25 квітня: євро в банках подешевшало на 15 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та знизився на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,95 грн. Євро купують за 47,05 грн, а продають за 47,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,37−41,46, євро — 47,35−47,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,70−41,73 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,31−47,34 грн/євро.

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