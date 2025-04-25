Потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік забезпечені — міністр фінансів

Потреби України у зовнішньому фінансуванні на цей рік забезпечено. Україна має бути фінансово підготовлена до будь-яких сценаріїв у наступному році. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку країн «Великої сімки» (G7) у Вашингтоні в межах Весняних зборів МВФ та Світового банку, повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Він зазначив, що у 2025 році бюджетна підтримка від ключових партнерів складає $16,8 млрд.

«За будь-яких умов, у 2026 році, міжнародна підтримка залишається критично важливою для збереження фінансової стабільності, відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій», — сказав Марченко.

Міністр фінансів відзначив реалізацію механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом $50 млрд. Це кошти, які погашатимуться та обслуговуватимуться за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Україна вже уклала відповідні угоди з країнами G7 та Єврокомісією. Кошти надходять до державного бюджету стабільно й передбачувано.

Наступним кроком має стати повна конфіскація суверенних активів країни-агресора. І як підкреслив Марченко, це можливо зробити за умови політичного рішення країн G7.

Як повідомлялось, потреба у зовнішньому фінансуванні України у 2025 році залишається значною — $39,3 млрд.