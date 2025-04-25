Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 946 500 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 квітня 2025, 8:26
Втрати ворога за 24 квітня: 1 170 російських окупантів, 48 ракет та 119 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 946500 (+1170) осіб,
- танків — 10703 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 22315 (+3) од,
- артилерійських систем — 26895 (+72) од,
- РСЗВ — 1372 (+3) од,
- засоби ППО — 1144 (+3) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33779 (+119),
- крилаті ракети — 3196 (+48),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 45906 (+151) од,
- спеціальна техніка — 3860 (+0).
Джерело: Мінфін
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