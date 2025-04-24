До закриття міжбанку курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та продажу.
24 квітня 2025, 17:31
Курс валют на вечір 24 квітня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 24 квітня
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Закриття 24 квітня
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Зміни
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41,76/41,79
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41,70/41,73
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6/6
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47,41/47,43
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47,44/47,46
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3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,97 грн. Євро купують за 47,20 грн, а продають за 47,92 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,35−41,45, євро — 47,46−47,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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