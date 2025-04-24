Україна та Чехія викрили хакерів, які грабували банківські рахунки та криптогаманці в ЄС і США

Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали банківські рахунки та криптогаманці громадян ЄС та США. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією та за сприяння правоохоронних органів Чеської Республіки провели масштабну спецоперацію з нейтралізації міжнародного хакерського угруповання.

На території України та ЄС викрито двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи.

Фігуранти викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці громадян Євросоюзу та США. При чому робили це за допомогою власноруч розробленого шкідливого програмного забезпечення.

Як встановило розслідування, зловмисники робили фішингові розсилки електронних листів з «вшитим» у них шкідливим програмним забезпеченням, щоб отримати доступ до комп’ютерів своїх жертв.

Після «зламу» вони викрадали особисті дані користувачів, що зберігалися на компʼютерах жертв, за допомогою яких викрадали кошти з електронних рахунків та гаманців віртуальних активів потерпілих.

Під час розслідування було також встановлено, що фігуранти продавали власні програми на форумах хакерського спрямування, у тому числі угрупованням, які підконтрольні російським спецслужбам.

При обшуках у помешканнях фігурантів на території України та ЄС вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці та флеш-накопичувачі із доказами злочинів.

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361−1 Кримінального кодексу України (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. Зловмисникам загрожують реальні строки тюремного ув’язнення.