UBS знову знижує прогноз щодо долара

Підрозділ UBS Group AG вдруге за два місяці знизив прогноз щодо долара, пояснюючи це тим, що курс американської валюти залежить від результату торгового конфлікту між США та Китаєм. Про це пише Bloomberg.

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Деталі

Експерти інвестиційного банку UBS, серед яких Шахаб Джалінус, Альвізе Маріно та Василь Серебряков, заявили, що наслідки тарифної політики президента Дональда Трампа для потоків капіталу в США виявилися серйознішими, ніж очікувалося.

У березні аналітики банку стали негативно оцінювати перспективи долара як світової резервної валюти, а тепер вони посилили свої побоювання щодо інших валют-притулків, таких як євро та єна.

«Зараз ринок зосереджений на збитках, які зазнають самі США від агресивних тарифів, навіть більше, ніж країни, які продають товари в США», — сказав Джалінус в інтерв'ю. «Тому долар на даний момент перетворився з безпечного активу на ризикований».

Експерти UBS прогнозують, що до кінця року курс євро складе 1,23 долара за один євро, що вище приблизно 1,13 долара в середу.

Курс ієни за долар у цей період, на їхню думку, становитиме 130 єн із поточного рівня близько 143 єн.

Індекс Bloomberg Dollar Spot впав приблизно на 6% з початку року, досягнувши найнижчого рівня з грудня 2023 року на початку цього тижня після того, як Трамп пригрозив звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, поставивши під сумнів незалежність центрального банку. Торговельна політика США посилила ризики рецесії, спровокувавши торгівлю «продай Америку».

Доларовий індикатор зріс на 0,4% у середу після повідомлень про пом'якшення мит США для Китаю, а Трамп знизив риторику щодо Пауелла, заявивши, що не має наміру звільняти голову центрального банку. Австралійський долар зріс на 1,1%, тоді як ієна та швейцарський франк показали найгірші результати у групі 10.

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