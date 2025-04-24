Міністерство аграрної політики та продовольства призупиняє приймання заяв на гранти на розвиток садів і теплиць через брак коштів. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Прийом заявок на гранти на сади та теплиці зупинено — бракує коштів
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Деталі
«Наразі кошти, які були передбачені в державному бюджеті на гранти на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства й тепличного господарства, вичерпалися. У зв'язку з цим та на виконання постанови КМУ № 469 Мінагрополітики призупиняє приймання заяв на підтримку за програмою єРобота у двох категоріях «Грант на сад» та «Грант на теплицю», — йдеться у повідомленні.
У галузевому міністерстві зауважили, що гранти, рішення про надання яких прийнято у 2025 році, будуть профінансовані у повному обсязі до кінця року.
Про відновлення прийому заяв на отримання грантів буде повідомлено додатково на офіційній сторінці Мінагрополітики.
Нагадаємо
З початку дії урядової програми єРобота вже виплачено більше 1,35 млрд грн грантової допомоги 268 сільгоспвиробникам на розвиток садівництва і теплиць. Лише цьогоріч грантову підтримку отримали 38 аграрних господарств на суму 167,7 млн грн.
Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень.
У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.
Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024−2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
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