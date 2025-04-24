Наступна фабрика крипто-мільйонерів? Не пропустіть ці 3 токени вартістю менше $0,1

У світі криптовалют, що розширюється, деякі недорогі токени стають потенційними руйнівниками. Три такі цифрові активи, що коштують менше десяти центів, привертають увагу завдяки своєму потенціалу зростання. Ці доступні монети можуть запропонувати значні прибутки, відкриваючи можливості, які можуть перетворити першопрохідців на наступні історії успіху в криптосфері.

XYZVerse задає новий тренд, чи може це бути наступна 50-кратна монета-мем?

Галас навколо XYZVerse є реальним. Він збирається побити рекорди в просторі мемних монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний попередній продаж дає можливість раннім інвесторам отримати токени $XYZ за значно зниженою ціною, набагато нижчою за очікувану ціну лістингу.

Бичачий настрій на $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний бичачий настрій щодо цієї монети, 95% учасників голосування очікують зростання $XYZ.

На XYZ також звернули увагу авторитетні криптоінфлюенсери. DanjoCapitalMaster, який має близько 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проекту, назвавши XYZVerse «можливістю для самогоноваріння».

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які використовують тренди без особливого змісту, XYZVerse задає новий тренд. Вона поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою культури мемів. І це працює. Попередній продаж проходить швидко, і перші покупці фіксують токени за частку того, що, на думку деяких, може бути їхньою майбутньою вартістю.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії попереднього продажу, але попит високий. Ціна вже піднялася з $0,0001 на першому етапі до $0,003333 на 12-му етапі, і вже зібрано понад 70% від 15-мільйонного рубежу. Інвестори, які приєдналися раніше, отримали значну знижку, а з остаточною цільовою ціною перед продажем у $0,1, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час, щоб приєднатися до акції до завершення попереднього продажу

Крім простого хайпу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. Частка в 15% виділяється на ліквідність, щоб створити міцний ринковий фундамент. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою аеродропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу пропозиції. Крім того, значна частина 17,13% призначена для дефляційних опіків, які з часом можуть зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Громадський проект з великими планами

Однією з особливостей XYZVerse є те, як вона залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму амбасадорів, що дає користувачам можливість заробити безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це тільки початок — вже ведуться переговори з відомими спортивними знаменитостями, які допоможуть підвищити популярність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою спортивною букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse до розширення своєї корисності. Це великий крок, який дає спільноті щось, чим вона дійсно може користуватися.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на першу ставку — приємний бонус, який додає додаткової цінності просто за те, що вони є частиною екосистеми.

Об'єднуючи традиційних спортивних фанатів і швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось з розважальною цінністю і реальною залученістю.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидкому зростанню попереднього продажу, сильній спільноті та амбітній дорожній карті, XYZVerse має всі ознаки проекту з серйозним потенціалом. Хоча крипторинок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать в цьому можливість отримати доступ до чогось великого на ранній стадії. Попередній продаж не буде тривати вічно — так що якщо ви зацікавлені, зараз саме час придивитися до проекту ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для місячних продажів

Terra Classic (LUNC): Нова глава в стабільності цифрових валют

Terra Classic (LUNC) — це цифрова монета, покликана зробити глобальні платежі швидшими і стабільнішими. Вона працює, прив'язуючи свою вартість до традиційних валют, таких як долар США та південнокорейська вон. Цей зв'язок допомагає утримувати стабільну ціну, що відрізняє її від багатьох інших криптовалют, які часто швидко змінюють вартість. Заснована у 2018 році, Terra запустила свою основну мережу у 2019 році. У травні 2022 року оригінальна мережа Terra була перейменована на Terra Classic після деяких серйозних оновлень, а її монета стала LUNA Classic (LUNC).

На сучасному ринку, де ціни на криптовалюту можуть різко зростати і падати, Terra Classic вирізняється своєю стабільністю. Поєднуючи широке використання традиційних грошей зі швидкістю і низькою вартістю цифрових транзакцій, вона пропонує унікальну можливість для користувачів по всьому світу. Хоча інші монети також націлені на стабільність, підхід Terra Classic до використання прив'язаних до фіату стейблкоінів вирізняє її з-поміж інших. Оскільки крипторинок продовжує розвиватися, Terra Classic може відігравати значну роль у підвищенні надійності та доступності цифрових платежів.

Kaspa: криптовалюта, що змінює швидкість завдяки технології BlockDAG

Уявіть собі криптовалюту, яка обробляє транзакції швидше, ніж ви можете моргнути. Kaspa робить це реальністю. Замість традиційних блокчейнів, Kaspa використовує технологію BlockDAG. Це означає, що вона не відкидає блоки, створені одночасно, а дозволяє їм працювати разом. В результаті мережа може обробляти багато блоків щосекунди. Зараз вона обробляє один блок за секунду, але є надія досягти десяти або навіть ста блоків за секунду.

Інноваційний підхід Kaspa може змінити світ криптовалют. Завдяки швидким транзакціям і розумним технологіям вона виділяється на переповненому ринку. Такі функції, як обрізка даних і підтримка майбутніх оновлень, роблять її гнучкою і готовою до зростання. В той час як інші монети борються з низькою швидкістю та перевантаженням, Kaspa пропонує свіже рішення. На сучасному ринку, де ефективність є ключовим фактором, Kaspa є перспективною криптовалютою.

Висновок

LUNC і KAS — перспективні токени вартістю менше $0,1, але XYZVerse (XYZ) виділяється тим, що об'єднує спортивних фанатів в мемекоїн, націлений на масове зростання і успіх, керований спільнотою.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

https://xyzverse.io