Україна та США розпочали підготовку до створення зони вільної торгівлі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі із Міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні 23 квітня домовилися почати роботу над зоною вільної торгівлі. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Основною темою розмови стало економічне співробітництво між державами, а також питання фінансової допомоги нашій державі на наступний рік.

«Уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови. Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року», — підкреслив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили важливі політичні моменти майбутнього документа. Прем'єр-міністр наголосив, що згідно з українським законодавством, угода має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.